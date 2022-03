Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il primo progetto Marvel del 2022 è finalmente arrivato, e senza ombra di dubbio Moon Knight è uno dei progetti più singolari e misteriosi del Marvel Cinematic Universe fino ad oggi, ed è anche il meno connesso al resto del franchise. A differenza di molti altri titoli Marvel, Moon Knight esiste in gran parte indipendentemente dal resto dell'MCU, e i fan si stanno già chiedendo cosa succederà quando il Moon Knight di Oscar Isaac si immergerà davvero nel resto del franchise.

Non si sa come Moon Knight lavorerebbe insieme ad altri personaggi nell'MCU, e ciò non fa altro che rendere ancora più eccitante pensare alle innumerevoli possibilità. Il produttore di Moon Knight Grant Curtis ha recentemente spiegato che le possibilità per il futuro del personaggio sono essenzialmente infinite:

"Quello che dirò è questo: poiché approfondiamo così tanti toni interessanti nell'arazzo che alla fine intrecciamo insieme a questo spettacolo, l'azione-avventura giramondo, l'urto negli aspetti dell'orrore notturno, lo studio del personaggio sulla salute mentale, l'umorismo, penso che ovunque il presidente della Marvel Kevin Feige voglia che questo personaggio vada in futuro, non credo che ci sia nessun angolo nell'MCU in cui Moon Knight non possa arrivare. E questa è una testimonianza non solo del personaggio sulla pagina, ma anche del personaggio che Oscar Isaac porta sullo schermo".

Fonte: Comic Book