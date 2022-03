Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante la trasmissione degli Oscar, i Marvel Studios e Disney+ hanno condiviso un nuovo video di Moon Knight - il cui debutto è atteso per il 30 marzo.

"La cosa importante che è emersa da tutte le nostre conversazioni con il regista Mohamed Diab è il voler creare un personaggio con Steven che è alla disperata ricerca di connessione e amore, ma semplicemente non ha le abilità sociali per farlo", ha affermato Oscar Isaac sul legame di Steven con Layla. "A causa dei blackout crea una personalità introversa, eppure tutto ciò che vuole è connettersi. Quando Layla entra nella sua vita e sembra essere l'unica persona che può aiutarlo, la sua vita inizia improvvisamente a illuminarsi, ma lei lo ha scambiato per qualcun altro. Poi dall'altra parte c'è Marc, che sta allontanando tutti, in particolare Layla. E scopriamo che lo fa perché, nella sua mente, sta cercando di proteggerla. C'era quel tira e molla in questa storia d'amore in erba che Steven ha con lei e Marc, è pieno di rimpianto e vergogna e vuole solo allontanarla per la sua stessa sicurezza".

Fonte: Comic Book