Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Moon Knight è recentemente terminato, e la scena post-credit dello show ha mostrato il momento che i fan dei fumetti stavano aspettando: gli spettatori scoprono infatti che Marc Spector e Steven Grant non sono le uniche personalità interpretate da Oscar Isaac. Durante i sei episodi dello show di Disney+ sono sempre stati forti gli indizi che facevano pensare che in Marc ci fosse una terza personalità, e nell'episodio finale è stato rivelato che Jake Lockley è il più pericoloso tra tutti, e che ha lavorato con Khonshu. Oltre ai momenti in cui Marc e Steven si svegliavano da un blackout, c'erano altri sottili accenni a Jake. Tuttavia, si scopre che alcune delle anticipazioni sono state solo un felice incidente.

Durante un'intervista, il direttore della fotografia Andrew Droz Palermo ha spiegato perché non tutte le scelte avevano lo scopo di fare riferimento a Jake:

"A volte non sono stati sempre intenzionali, ma sarebbero stati piccoli incidenti felici. Spesso, se guardi molto da vicino in uno specchio, puoi vedere che c'è una doppia immagine. Quindi in qualsiasi momento...dove potrei cogliere due Oscar in un riflesso, anche se era solo una cosa sottile, mi è sempre sembrata una vittoria perché so che le persone che conoscono il fumetto lo cercherebbero. Sono un po' dappertutto i riferimenti, in realtà. Spesso non è solo un singolo riflesso, in particolare quelli che sono più improvvisati. Si può vedere una piccola immagine doppia invece di una singola".

Anche se il futuro di Moon Knight non è al momento chiaro, i fan sono ansiosi di scoprire come Marc e Steven affronteranno la presenza di Jake, specialmente ora che Mac e Steven stanno imparando a vivere nello stesso corpo, tanto che cominciano a considerarsi fratelli. A tal proposito, il regista di Moon Knight Mohamed Diab hanno parlato della dinamica di Marc e Steven:

"Marc e Steven sono fratelli, in un certo senso. Marc e Steven sono una frazione della stessa persona. Ma sembra come se Marc fosse il fratello maggiore, e c'è quella dinamica. Senti che si connettono davvero, e queste personalità si integrano".

Fonte: Comic Book