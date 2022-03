Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'ultimo poster teaser di Moon Knight mostra il look di Mr. Knight: un abito bianco con una maschera abbinata, piuttosto che un cappuccio e un mantello. Un supereroe che ha più di un look per più di un tipo di missione non è insolito, ma data la natura di Moon Knight, molti fan vedono ogni suo nuovo aspetto come un potenziale indizio di una manifestazione del disturbo dissociativo della personalità del personaggio, aspetto di Marc Spector con cui a volte giocano i fumetti.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Creato da Doug Moench e Don Perlin nel 1975, Moon Knight è uno degli eroi più complicati della Marvel. Quando il mercenario Marc Spector viene ferito a morte durante un incarico, il Dio egizio della Luna, Khonshu, lo riporta in piena salute, conferendogli poteri e scegliendolo per assicurare alla giustizia coloro che fanno del male. Ciò che distingue Moon Knight dai suoi compagni eroi è il suo disturbo dissociativo della personalità, che vede Spector avere altri distinti alter ego che utilizza nella sua crociata contro il crimine. Un personaggio diverso da qualsiasi altro nel Marvel Cinematic Universe, Isaac ha promesso che la serie avrebbe esplorato adeguatamente il personaggio.

In attesa del rilascio della serie TV, potete dare un'occhiata a tutti gli ultimi aggiornamenti correlati.

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book