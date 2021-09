Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Tra le numerose serie dei Marvel Studios ad essere state annunciate, una delle più attese è sicuramente Moon Knight, che porterà sullo piccolo schermo uno dei personaggi forse meno conosciuti della scuderia della Casa delle Idee, ma assolutamente intrigante.

L’eroe infatti, capace di destreggiarsi in maniera eccellente nel corpo a corpo e nelle arti marziali, è in grado di incrementare le proprie abilità durante la notte, quando la luna, specialmente se piena, risplende in cielo.

Oltre a queste doti, Marc Spector, l’uomo che si cela dietro la maschera, è affetto da un disturbo dissociativo dell’identità, evidenziato dalla presenza di numerose personalità multiple molto diverse le une dalle altre.

Un personaggio quindi sicuramente complesso, ma che stando alle parole di Ethan Hawke, coinvolto nel progetto in un ruolo ancora top secret, Oscar Isaac, l’attore scelto per vestirne i panni, sta decisamente rendendo in maniera convincente.

“Sono davvero fortunato perché abbiamo a che fare con una storia poco conosciuta” - ha dichiarato l’interprete di John Brown in The Good Lord Bird – “Se interpreti Spider-Man o Batman, che sono molto iconici, il pubblico ha grandi aspettative…. Invece con Moon Knight, la gente non ha molta dimestichezza. Oscar Isaac sta dando vita ad una performance assolutamente fenomenale, ed è emozionante far parte della serie insieme lui”.

In attesa di maggiori informazioni e dettagli, vi lasciamo ricordandovi che Moon Knight debutterà sulla piattaforma streaming di Disney+, ma la data di rilascio ufficiale non è stata ancora rivelata.

Fonte: Comic Book