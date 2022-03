Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sono stati rivelati i tempi di esecuzione dei primi quattro episodi dell'attesissima serie TV del Marvel Cinematic Universe, Moon Knight.

Dopo che gli screener hanno visionato più della metà della stagione, sono trapelati i dettagli in merito alla durata: il primo episodio durerà 45 minuti, il secondo e il terzo 50 minuti e il quarto 51 minuti.

Sembra che il minutaggio abbia i titoli di coda inclusi, la cui durata è di circa cinque minuti. Sfortunatamente, i titoli di ogni episodio devono ancora essere divulgati - molto probabilmente per evitare potenziali spoiler della storia.

La durata degli episodi non dovrebbe sorprendere nessun fan della Marvel. Sebbene l'MCU dai toni più chiari mostri come What If...? e WandaVision avevano episodi più brevi, quest'ultimo progetto - molto probabilmente dovuto alla struttura della sua storia - avrà una durata simile a spettacoli più cupi come Loki, Hawkeye e The Falcon and the Winter Soldier, che hanno avuto episodi che andavano da 40 a 60 minuti.

Le prime reazioni di Moon Knight sono nettamente positive, e molti elogi sono andati al ritratto di Isaac del nuovo eroe, la sua narrativa oscura e intrigante, così come, a volte, il suo umorismo stravagante. La storia di Moon Knight come supereroe più oscuro è perfetta per i recenti adattamenti della libreria Marvel, consentendo ai nuovi scrittori di dare una prospettiva moderna agli eroi più vecchi. La battaglia di Marc Spector con identità multiple mentre lotta con i suoi poteri in crescita fornisce un'ambientazione adatta per una dissezione avvincente dell'eroe moderno.

Moon Knight debutterà il 30 marzo su Disney+.

Fonte: Screen Rant