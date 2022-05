Moon Knight 1x06: Pubblicato il Promo del Finale di Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I Marvel Studios hanno rilasciato il promo del finale di stagione di Moon Knight. Durante i primi cinque episodi, i fan hanno visto Oscar Isaac non solo interpretare Moon Knight, ma anche le sue altre due identità civili del mite Steven Grant e del mercenario Marc Spector. L'episodio 5 ha finalmente dato agli spettatori alcune risposte: Steven e Marc hanno dovuto lavorare insieme nell'aldilà egizio per bilanciare i loro cuori, in modo da ricongiungersi nella terra dei vivi. Anche con l'apparente morte di Steven, molto probabilmente ci saranno più sorprese in serbo mentre la serie giunge a una chiusura esplosiva.

Sembra che ci siano anche messaggi contrastanti riguardo allo stato di Moon Knight che continua oltre la sua stagione di debutto: il video si chiude con le parole "Season Finale. Streaming Wednesday", forse suggerendo che un'altra stagione potrebbe essere in programma per i Marvel Studios. Al momento, gli unici spettacoli Marvel su Disney+ ad essere confermati per una seconda stagione sono Loki e What If...?.

Il produttore esecutivo e regista Mohamed Diab e la produttrice consulente Sarah Goher hanno analizzato l'origine delle molteplici personalità di Moon Knight. Diab ha spiegato in dettaglio come essere responsabile della morte di suo fratello abbia innescato l'inizio del disturbo di Marc:

"La sua più grande paura, il suo più grande problema nella sua vita. Si è protetto dal ricordo di essere responsabile di quello che è successo a suo fratello...Penso che sia una delle cose più emozionanti che le persone vedranno in uno show televisivo dei Marvel Studios".

Il finale di stagione di Moon Knight sarà rilasciato il 4 maggio su Disney+.