Il riferimento a Ned Flanders nell'episodio 5 di Moon Knight suggerisce una possibile svolta del personaggio di Arthur Harrow. Per la maggior parte della serie finora, Arthur è stato inquadrato come un uomo malvagio che vuole punire le persone per torti che non hanno ancora commesso, ma gli episodi 4 e 5 hanno sfidato ciò che gli spettatori sanno essere reale su di lui e tutto il resto . È possibile che il paragone sarcastico di Steven Grant tra Arthur e il personaggio animato de I Simpson Ned Flanders possa essere qualcosa di più di una semplice ironia.

Ned Flanders è il vicino di casa della famiglia Simpson, che è generalmente descritto come una persona amichevole, bonaria, anche se a volte un po' fastidiosa. Homer l'ha sempre detestato nonostante il suo personaggio sia generalmente simpatico, creando molte interazioni divertenti nel corso dei decenni. Tuttavia, il riferimento a questo personaggio in Moon Knight potrebbe effettivamente suggerire cosa accadrà nello show.

Riferirsi ad Arthur Harrow come Ned Flanders potrebbe rivelare che il villain principale della serie Disney+ non è mai stato in realtà il vero cattivo. La fine dell'episodio 4 ha introdotto una sorprendente svolta degli eventi quando Marc Spector si è svegliato all'interno di una struttura di salute mentale, dove presumibilmente era rimasto per qualche tempo con Arthur come suo psichiatra. Poi, nell'episodio 5, Marc e Steven sembravano saltare tra le realtà, incerti su quale di esse fosse reale: il mondo con la magia e gli Dei, o quello all'interno della struttura psichiatrica. Se in effetti quest'ultimo si rivelasse vero, allora significherebbe che Arthur è stato davvero "uno dei buoni" per tutto il tempo, il che rappresenterebbe una svolta enorme.

È difficile capire, a questo punto dello spettacolo, se tutto ciò che è accaduto fin dall'inizio sia effettivamente accaduto, o se fosse tutta una serie di allucinazioni - come suggerisce il Dottor Arthur Harrow nell'episodio 5. Se Arthur fosse davvero solo uno psichiatra da sempre, come sostiene, paragonarlo a Ned Flanders sarebbe incredibilmente accurato. Proprio come Homer Simpson odiava Ned senza molte ragioni, questa rivelazione renderebbe l'antipatia di Marc e Steven per Arthur altrettanto ingiustificata. Naturalmente, questo dettaglio potrebbe facilmente essere parte di un più ampio depistaggio per confondere il pubblico facendogli non sapere in cosa credere.

L'ultimo episodio di Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 4 maggio.

