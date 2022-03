Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il primo episodio di Moon Knight mostra un cameo di un personaggio Marvel che molti fan dei fumetti speravano di vedere nella serie di Disney+. Anche se non viene mai chiamato per nome, lo scrittore capo Jeremy Slater ha confermato chi fosse il personaggio in questione in un tweet.

Verso l'inizio dell'episodio, Steven Grant (Oscar Isaac) racconta a un artista di strada gli avvenimenti della sua vita. Totalmente coperto da vernice dorata dalla, la statua umana non emette un suono. Subito dopo il debutto del primo episodio, Slater ha quindi confermato sui suoi social che il personaggio in questione non è altro che Bertrand Crawley, una figura secondaria di lunga data dell'amato fumetto.

Okay, I lied a little. We’ve got a Crawley. https://t.co/E9gSF7pxOX — Jeremy Slater (@jerslater) March 30, 2022

Nel materiale originale, Crawley è tipicamente ritratto come un informatore senzatetto che lavora al fianco di Moon Knight e Jake Lockley - la terza identità del protagonista, che deve ancora essere mostrata nella serie. Sebbene siano stati citati sia Crawley che Jean-Paul Duchamp, altri personaggi secondari come Raol Bushman non faranno il debutto nel live-action.

Il primo episodio di Moon Knight è disponibile su Disney+, il secondo sarà rilasciato il 6 aprile.

Fonte: Comic Book