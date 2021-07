Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Modern Love è la serie TV targata Amazon Prime Video che coinvolge gli spettatori in dolci e travagliate storie d'amore. Esplora la complessità e la bellezza delle relazioni, ispirandosi all'omonima rubrica del New York Times. John Carney lavora come sceneggiatore, produttore esecutivo e regista per la seconda stagione, che vede la partecipazione anche di John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz, Andrew Rannells, Celine Held e Logan George.

Nella prossima stagione, che arriverà sulla piattaforma a distanza di due anni dalla prima, ci saranno nuovi ingressi, tra cui Minnie Driver, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Anna Paquin, Garrett Hedlund, oltre a molti altri. Tra questi altri, spicca anche il nome della star di Game of Thrones Kit Harington, il quale compare nelle foto del nuovo capitolo che ha recentemente rilasciato Prime Video, in attesa che arrivi il trailer ufficiale. Le ambientazioni delle prossime puntate saranno varie: da Albany, Schenectady, e Troy, nello stato di New York a Dublino, in Irlanda.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Gli scatti ritraggono Lucy Boynton (The Politician) che porge il gomito a Kit Harington, Zane Pais guardare Marquis Rodriguez che, nel frattempo, tiene per mano James Scully, Garrett Hedlund (Mudbound) e Anna Paquin (Flack) i quali condividono il silenzio di una sala d'attesa. Inoltre, sono visibili Minnie Driver mentre esce da un'automobile blu, Lulu Wilson e Grace Edwards intente a ridere e a correre, Dominique Fishback (The Deuce) e Isaac Powell molto vicini e, infine, Gbenga Akinnagabe (The Deuce) e Zoë Chao (Love Life) mentre condividono un buon pasto e qualche aneddoto.

Fonte: TV Insider