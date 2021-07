Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Come già annunciato in precedenza, l'ex Re del Nord sta per prendere una direzione completamente nuova: l'ex star di Game of Thrones Kit Harington mette da parte l'acciaio di Valyria e diventerà un romantico protagonista della nuova stagione della serie TV targata Amazon Prime Video, Modern Love - che debutterà sulla piattaforma il 13 agosto.

Nel trailer, che troverete in calce, Harington interpreta un personaggio piuttosto romantico che ha la possibilità di incontrare una ragazza su un treno (Lucy Boynton di The Politician), in stile Before Sunrise. Non ha modo di contattarla, quindi si accordano per incontrarsi di nuovo sul treno due settimane dopo. Il suo amico è scettico, però: "Non si farà mai vedere".

Il trailer offre anche anticipazioni su altre storie che vedremo nella seconda stagione, tra cui Tobias Menzies (The Crown, Outlander) nei panni di un uomo che riaccende la fiamma con la sua ex moglie; Anna Paquin (True Blood) e Garrett Hedlund (Tron: Legacy) nei panni di una coppia al primo appuntamento; e Dominique Fishback (The Deuce) e Isaac Powell (Dear Evan Hansen) come migliori amici che fanno il grande passo e cercano di trasformare la loro amicizia in qualcosa di più.

La seconda stagione di Modern Love "porta in vita una raccolta di storie su relazioni, connessioni, tradimenti e rivelazioni", secondo la descrizione ufficiale. "Ogni episodio mostra l'amore in tutte le sue forme, complicate e belle, tutte ispirate a eventi reali dell'amata rubrica omonima del New York Times".

Fonte: TVLine