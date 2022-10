Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il cast della seconda stagione di Minx si espande con l'ingresso di Elizabeth Perkins, che avrà un ruolo ricorrente al fianco di Ophelia Lovibond e Jake Johnson nella commedia erotica d'epoca di HBO Max.

Lo show è ambientato nella Los Angeles degli anni '70 ed è incentrato su Joyce (Lovibond), una giovane e seria femminista che unisce le forze con un editore a basso costo (Johnson) per creare la prima rivista erotica per donne. Perkins entrerà nella serie TV nel ruolo di Constance, la ricca vedova di un magnate greco, in un arco di una stagione.

Minx è nata dalla mente di Ellen Rapoport, che ha prodotto lo show insieme a Paul Feig e Dan Magnante, Ben Karlin e Rachel Lee Goldenberg.

Perkins tonerà presto nella seconda stagione di The Afterparty di Apple TV+ al fianco di Tiffany Haddish. Di recente ha recitato in The Moodys al fianco di Denis Leary. Ha anche avuto una parte in This Is Us, GLOW e Curb Your Enthusiasm.

Fonte: Deadline