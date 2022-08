Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Alla fine del mese verrà rilasciata su Hulu la nuova serie TV Mike, incentrata sulla vita del campione del mondo dei pesi massimi, Mike Tyson.

L'ex pugile però, si è infuriato con la produzione dello show, per la mancanza di un accordo economico per la realizzazione di un prodotto che prende ispirazione proprio da lui stesso. Tyson, quindi, ha deciso di reagire pubblicamente, rivolgendo parole molto dure al piattaforma di streaming americano:

"Non lasciatevi ingannare da Hulu. Non appoggio la loro storia sulla mia vita. Non è il 1822. È il 2022. Hulu è la versione streaming dello schiavista. Hanno rubato la mia storia e non mi hanno pagato".

Davanti ad accuse così forti, mosse da un personaggio influente come “Iron Mike”, Hulu ha prontamente replicato per tentare di evitare riscontri negativi tra l'opinione pubblica. Durante il panel di Hulu's Television Critics Tour, la showrunner Karin Gist, ha così dichiarato:

"Volevamo solo raccontare una storia imparziale e lasciare che fosse il pubblico a decidere cosa pensare o sentire. Volevamo sfidare ciò che le persone pensano di sapere su Mike e sperare che escano dalla serie TV con qualcosa di diverso su cui riflettere. Che vi piaccia o lo odiate, la storia vi fa interrogare su quanto la società sia stata complice. Questa era l’intenzione mentre creavamo la storia".

Questa non è stata la prima volta che il campione dei pesi massimi ha alzato i toni contro Hulu per la serie TV. Nel febbraio del 2021, durante l'annuncio del progetto Tyson ha dichiarato:

"Questo annuncio sulla scia delle disparità sociali nel nostro paese è un ottimo esempio di come l'avidità aziendale di Hulu abbia portato a questa appropriazione indebita culturale sulla storia della mia vita. Fare questo annuncio durante il Black History Month non fa che confermare la preoccupazione di Hulu per i dollari rispetto ai diritti delle storie di persone nere. Hollywood deve essere più sensibile alle esperienze dei neri, soprattutto dopo tutto ciò che è accaduto nel 2020".

Mike sarà presentata in anteprima su Hulu il 25 agosto. In Italia sarà disponibile dall'8 settembre su Disney+.

Fonte: Deadline