Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

Dopo aver lavorato a due enormi successi dell'horror targati Netflix - The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor - Mike Flanagan sta tornando sulla piattaforma con un'altra storia agghiacciante. La sua nuova serie, Midnight Mass, tratta dell'estremismo religioso in una piccola città, e sembra essere terrificante quanto i suoi precedenti spettacoli, se non di più.

Netflix ha precedentemente rilasciato un teaser trailer, offrendo ai fan uno sguardo su ciò che accadrà nell'ultimo spettacolo di Flanagan.

Il trailer - che troverete in calce - mostra la storia della piccola comunità di Crockett Island. Alcuni volti nuovi si presentano in città, insieme al ritorno di alcuni vecchi, provocando una divisione tra i residenti di Crockett. Quando iniziano a verificarsi diversi miracoli inspiegabili, l'isola inizia a cambiare per sempre.

Midnight Mass è interpretato da Zach Gilford, Hamish Linklater, Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Di seguito, la sinossi ufficiale: "Dal creatore di The Haunting of Hill House Mike Flanagan, Midnight Mass racconta la storia di una piccola comunità isolana le cui divisioni già esistenti vengono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando l'apparizione di Padre Paul a Crockett Island coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso si impadronisce della comunità - ma questi miracoli hanno un prezzo".

Fonte: Comic Book