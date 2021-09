Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Religione e paura saranno sempre due argomenti strettamente legati tra loro, di solito perché alcune pratiche religiose hanno il potere di aiutare ad alleviare le paure. Ad esempio, le persone potrebbero scegliere di credere nell'aldilà perché temono la morte o, in alternativa, qualcuno potrebbe scegliere di fare del bene perché hanno paura del giudizio divino. È questa intersezione tra religione e paura che sembra essere al centro anche della prossima serie limitata di Netflix, Midnight Mass.

Diretto da Mike Flanagan - che in precedenza ha lavorato a The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Doctor Sleep - Midnight Mass è incentrata su una piccola città situata su un'isola del Nord America, in cui l'arrivo di un nuovo sacerdote segna l'inizio di una serie di eventi sempre più strana. Basato sul successo del precedente lavoro televisivo e cinematografico di Flanagan, Midnight Mass ha il potenziale per essere uno dei principali titoli horror del 2021.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul nuovo spettacolo targato Netflix.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La trama

All'inizio di Midnight Mass, gli spettatori possono aspettarsi di trovare e conoscere l'ambientazione, una città chiamata Crockett Island - luogo caratteristico e molto, molto strano. Come la maggior parte delle comunità isolate, essa dovrebbe avere molte idiosincrasie. Netflix ha rivelato che ci saranno alcune divisioni preesistenti tra gli abitanti della città, all'inizio dello spettacolo. Tuttavia, le cose iniziano a cambiare rapidamente a Crockett Island quando il personaggio di Zach Gilford e il nuovo prete della città, Padre Paul, arrivano in città: in quel momento si verifica una serie di eventi inspiegabili, quelli che alcuni potrebbero etichettare come miracoli.

Rapito da questi apparenti miracoli, Crockett Island diventa un luogo sempre più religioso, il che porta le divisioni della città a diventare più evidenti e potenti.

Di seguito, la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix:

"Dal creatore di The Haunting of Hill House Mike Flanagan, Midnight Mass racconta la storia di una piccola comunità isolana le cui divisioni già esistenti vengono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando l'apparizione di Padre Paul a Crockett Island coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso si impadronisce della comunità - ma questi miracoli hanno un prezzo".

Il cast

Nonostante il debutto sia imminente, Netflix sembra essere attualmente intenzionato a mantenere segreta la maggior parte dei dettagli della trama. Infatti, mentre il gigante dello streaming ha annunciato vari membri del cast della serie TV, non ha rivelato molto sui loro rispettivi ruoli nello show.

La trama dello show inizierà quindi con l'arrivo di due personaggi: un "giovane disonorato" interpretato da Zach Gilford (Friday Night Lights, The Purge: Anarchy) e un prete "carismatico" di nome Padre Paul, interpretato da Hamish Linklater (Legion, The Big Short). Questi due sembrano essere i personaggi più influenti nella storia, ma i loro rispettivi motivi e le loro intenzioni devono ancora essere rivelati.

Il gigante dello streaming, nel frattempo, ha rivelato molto poco sugli altri personaggi della serie, che saranno interpretati da Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Molti dei membri del cast dello show - tra cui Siegel, Thomas, Sloyan, Kohli, Gish e Longstreet - sono apparsi in alcuni dei precedenti lavori di Flanagan The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor.

Trailer e data di uscita

Midnight Mass sarà composta da 7 episodi, che arriveranno su Netflix il 24 settembre.