Scritto da: Simone Sagona

Lindy Booth è stata scelta per il cast della serie Metropolis, adattamento del film di fantascienza del 1927 di Fritz Lang per Apple. L'annuncio di Booth segue altri recenti ingressi, che avevamo discusso in questo articolo.

La trama è ancora segreta, ma si sa che la serie sarà scritta, diretta, prodotta e sceneggiata da Sam Esmail, noto per il thriller Mr. Robot. Booth, conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie The Librarians, interpreterà il personaggio di Maria.

Esmail sta sviluppando la serie già dal 2016, quando è stato annunciato che stava lavorando a una serie tratta dal film originale. La produzione sarà curata da UCP, con Esmail attualmente sotto contratto con lo studio.

Il periodo di rilascio dello show non è ancora noto.

Fonte: Variety