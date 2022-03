Metropolis: Apple ordina la nuova Serie TV Sci-fi di Sam Esmail

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo aver narrato le vicende dell’hacker Elliot Anderson in Mr. Robot e aver diretto Julia Roberts in Homecoming, lo sceneggiatore Sam Esmail è pronto a cimentarsi con un nuovo ed interessante progetto.

Il regista infatti si occuperà di realizzare per Apple TV+ Metropolis, una serie di genere sci-fi ispirata all’omonimo film muto tedesco di Fritz Lang, distribuito nel 1927.

La pellicola originale, ambientata nel 2026, narra della città Metropolis, dove, secondo una precisa divisione classista, la popolazione risulta composta da ricchi industriali, che spadroneggiano e comandano dalla sommità dei loro grattacieli, e semplici lavoratori, relegati a vivere nel sottosuolo.

Esmail sarà coinvolto non solo in veste di showrunner, ma si occuperà di dirigere e scrivere tutti gli episodi dello show, in base all’accordo con UCP, una divisione della Universal Studio Group.

Fonte: TVLine