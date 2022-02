Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

L'originale Megamind racconta la storia di un supercriminale che deve trovare il suo posto nel mondo dopo aver finalmente sconfitto il suo acerrimo supereroe nemico. Megamind è stato rilasciato nel 2010, ma negli ultimi anni è diventato oggetto di moltissimi meme, il che ha fatto rivivere la popolarità del film.

Secondo un recente rapporto, è stato rivelato che Peacock produrrà una serie completa come seguito del film della DreamWorks. Sebbene molto sia ancora sconosciuto sulla serie, è stato rivelato che il suo titolo completo è Megamind's Guide To Defending Your City. Secondo quanto riferito, la serie seguirà Megamind mentre impara a diventare il nuovo supereroe di Metro City diventando "il primo influencer di supereroi al mondo".

È stato anche rivelato che Megamind non sarà l'unica proprietà di DreamWorks di cui Peacock realizzerà un revival: anche il film d'animazione Il Piccolo Yeti avrà una serie sequel intitolata Abominable and the Invisible City.

Peacock non ha ancora rivelato una data di uscita per nessuna delle serie, ed entrambi sembrano essere solo nelle prime fasi del loro sviluppo.

