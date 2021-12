Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Una nuova comedy è pronta ad approdare sul servizio streaming della Casa di Topolino: Disney Branded Television, la società sussidiaria della Walt Disney Company che coordina lo sviluppo di prodotti destinati al pubblico giovanile e alle famiglie, ha infatti ordinato la serie Meet the Mayhems.

Lo show, creato da Chris Peterson e Bryan Moore, coinvolti anche in veste di produttori esecutivi, segue le vicende dell’adolescente Havoc e della sua famiglia di supercriminali, costretti a cambiare identità e trasferirsi in un piccolo sobborgo in Texas, dopo che la ragazza si è opposta al leader di tutti i cattivi.

Con l’aiuto dell’esuberante vicino di casa, la giovane dovrà nascondere i suoi poteri e imparare a reprimere il suo lato malvagio, così da poter condurre una vita “normale”.

“Chris e Bryan, insieme a tutto il cast, sono al lavoro per offrire una storia divertente e piacevole su una famiglia straordinaria che vive una vita ordinaria” - ha così dichiarato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television - "Queste storie, oltre ad intrattenere, affronteranno anche temi come la fiducia in se stessi, la responsabilità personale, il lavoro di squadra, la giustizia e l’empatia”.

Il cast vede la presenza di Isabella Pappas, Lucy Davis (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), James Patrick Stuart, Malachi Barton, Reed Horstmann, Kayden Muller-Janssen e Patricia Belcher (Bones).

Lo show dovrebbe debuttare nell'estate 2022.

Fonte: Deadline