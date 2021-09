Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L’ex membro del cast di Lost Matthew Fox sarà co-protagonista, insieme a Joanne Froggatt (Downton Abbey), e produttore esecutivo dell’adattamento in cinque episodi del thriller apocalittico di Alex Scarrow, Last Light, nuova serie di Peacock. Per l’attore, sarà il primo ingaggio televisivo dal finale di Lost, andato in onda più di undici anni fa.

Last Light racconta di una famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo piombato improvvisamente nel caos. Fox interpreta Andy Neilson, uno dei principali ingegneri petrolchimici del mondo; la crisi che si presenta costringe Andy a rivalutare le sue priorità – sia personali che professionali – e l’unico modo per mantenere unita la sua famiglia sarà rimettere a posto il mondo. E lui potrebbe essere l’unico con la conoscenza e le abilità per fare ciò.

Joanne Froggatt interpreta Elena Neilson, che si occupa di raccogliere fondi per trovare una cura per una malattia degenerativa degli occhi, di cui soffre suo figlio. Questo trionfo familiare e professionale è mitigato dallo stato del suo matrimonio con Andy, ormai vicino al punto di rottura.

Lisa Katz, presidente dei contenuti di NBCUniversal Television and Streaming, ha detto in una dichiarazione:

“Last Light è la perfetta combinazione tra una serie limitata ricca di azione, e un avvincente dramma familiare. Con protagonisti Matthew Fox e Joanne Froggatt, attori molto amati dal pubblico, questa vasta saga internazionale spazia tra diversi continenti, che forniscono uno splendido sfondo globale, rimanendo comunque una storia relazionabile ed attuale”.

Dennie Gordon (Jack Ryan) sarà regista e produttore esecutivo di tutti gli episodi della produzione MGM International Television, mentre Patrick Massett e John Zinman (Friday Night Lights, The Blacklist) ricopriranno i ruoli di showrunner e produttori esecutivi. Altri produttori esecutivi saranno Fox ed il suo manager William Choi.

Fonte: TVLine