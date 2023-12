Masters of the Air: il Trailer Ufficiale della Serie TV di Apple TV+

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 07 dicembre 2023

Apple TV+ ha recentemente condiviso il trailer ufficiale di Masters of the Air, che vedrà Austin Butler nei panni di un pilota della Seconda Guerra Mondiale. Con gli acclamati Steven Spielberg e Tom Hanks come produttori esecutivi, la serie TV promette di offrire una rappresentazione avvincente delle intense battaglie aeree che hanno caratterizzato questo monumentale conflitto.

Masters of the Air si concentra sulle strazianti esperienze del 100° Bomb Group, noto come il "Bloody Hundredth", mentre intraprendono pericolose missioni di bombardamento sulla Germania nazista. La serie approfondisce le difficoltà psicologiche ed emotive di questi giovani aviatori, affrontando la dura realtà del combattimento a 25.000 piedi di altezza, combattendo condizioni gelide, scarsità di ossigeno e terrore della guerra. La narrazione cattura in modo toccante i sacrifici e il coraggio di questi uomini, evidenziando i vari destini che hanno incontrato: dall'essere abbattuti e catturati, all'affrontare gravi ferite o la morte. Lo spettacolo mira a ritrarre il profondo impatto della guerra su ogni individuo, indipendentemente dal suo destino.

Il cast è composto, oltre che da Butler, da Barry Keoghan, Callum Turner, Anthony Boyle, Ncuti Gatwa, Josiah Cross e Nate Mann.

Masters of the Air uscirà su Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 15 marzo.

Fonte: Comic Book