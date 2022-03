Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Apparentemente, la Disney si sta preparando per la produzione di un "progetto spaziale Marvel senza titolo". È stato individuato un nuovo elenco di produzione per la "serie" con i Marvel Studios elencati come società di produzione, e Kevin Feige come produttore. Inutile dire che la premessa della serie da sola è sufficiente per mandare i fan della Marvel in tilt, facendoci chiedere quale tipo di "progetto spaziale" sarebbe adatto per una serie Disney+.

La prossima mandata di film Marvel offrirà ogni sorta di opportunità per una serie spin-off ambientata nello spazio. Thor: Love and Thunder stabilirà almeno un nuovo eroe "cosmico" (il Thor di Jane Foster) e forse altri; The Marvels conterrà non meno di tre eroine con poteri cosmici (Captain Marvel, Ms. Marvel, Monica Rambeau); Guardiani della Galassia vol. 3 sarà un soft-reboot dell'intero concept e franchising della squadra; e chissà cosa si svelerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Le cose si fanno ancora più profonde quando si guarda al lato TV del franchise. L'imminente serie TV Secret Invasion che segue Nick Fury (Samuel L. Jackson) e la sua nuova missione segreta nel collaborare con gli Skrull potrebbe altrettanto facilmente lanciare una propria serie spin-off o una serie di "eventi" sequel su cui la Marvel sta già iniziando a lavorare. In effetti, se dovessimo fare delle ipotesi, sarebbero due proprietà che i fan della Marvel vorrebbero da tempo vedere: Nova e/o S.W.O.R.D..

Ovviamente, come sempre, l'MCU potrebbe sorprenderci e andare in una direzione completamente diversa. Nella Fase 4 stanno accadendo così tante cose folli che il nuovo status quo dopo Doctor Strange 2 potrebbe dare vita a una nuova ovvia serie ambientata nello spazio.

Fonte: Comic Book