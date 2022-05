Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Rowan Atkinson è pronto per fare il suo tanto atteso ritorno allo slapstick (per chi non lo conoscesse, è un sottogenere fondato su una comicità elementare che sfrutta il linguaggio del corpo e si articola intorno a gag tanto semplici quanto efficaci), debuttando nei panni di un personaggio inedito nel trailer di Man vs Bee di Netflix.

Sebbene sia noto soprattutto come Mr. Bean, il comico inglese è apparso in molti altri film e franchise. Al di fuori di Mr. Bean, Atkinson si è dimostrato un frontman comico di successo in progetti come Blackadder e Johnny English.

L'attore farà ora il suo debutto nella serie comica Man vs Bee, di cui Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale e annunciato la data di uscita, il 24 giugno. Il video si apre con Atkinson pronto per essere perseguito in tribunale per una serie di presunti crimini, per i quali incolpa un'ape.

Man vs Bee, composta da 10 episodi, sarà rilasciata il 24 giugno su Netflix.

Fonte: Screen Rant