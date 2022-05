Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il canale televisivo statunitense STARZ ha annunciato lo sviluppo di Lovesong, scritta e prodotta dalla pluripremiata drammaturga Tanya Saracho, creatrice di Vida.

La serie TV drammatica narra le vicende di due amiche d'infanzia americane di origine messicana che vivono a Londra e rimangono coinvolte in un triangolo amoroso con un affascinante cantautore. Immerso nella scena musicale dell'East London, lo show offre uno sguardo allo spettatore su temi vitali, quali l'amore, il tradimento, l'amicizia, il sesso, l'identità e sul prezzo della felicità in base alle personali intenzioni.

La sceneggiatrice di origine messicana Saracho, riguardo questo nuovo progetto ha dichiarato:

"Questa storia è in gran parte figlia della pandemia, nata dal desiderio di ardenti storie d'amore per lenire l'anima e illuminare la via attraverso i tempi bui. È stato anche il periodo in cui la luce della musica di Johnny Flynn mi ha trovata e si è insinuata nel racconto. Quando ho trascorso cinque mesi a Londra, Johnny è stato tanto generoso da guidarmi attraverso la sua esperienza sulla scena musicale di East London, che ora fa parte del mondo di Lovesong".

Inoltre Saracho ha voluto sottolineare il suo entusiasmo per la collaborazione prolungata con l'emittente statunitense:

"È meraviglioso tornare a lavorare con STARZ con questa mia nuova storia d’amore. STARZ è un luogo che mi ha veramente nutrita e sostenuta mentre creavo le avventure romantiche delle due sorelle Hernandez in Vida, e non potrei essere più felice di questa nuova collaborazione che darà vita a una nuova, romantica storia".

Grazie al suo accordo generale con UCP, una divisione di Universal Studio Group, Saracho sarà la produttrice esecutiva di Lovesong, insieme alla co-produttrice esecutiva Christine Dávila della casa di produzione Ojalá Productions. Il musicista ed attore Johnny Flynn sarà anche co-produttore esecutivo e compositore della colonna sonora.

Inoltre Tanya Saracho ha partecipato con STARZ al summit inaugurale #TakeTheLead in una tavola rotonda sul potere della solidarietà nella lotta per la rappresentazione femminile e delle comunità meno rappresentate. Durante l'evento ha parlato Kathryn Busby, Presidente della Programmazione originale di STARZ, sottolineando l'importanza della collaborazione:

"Siamo estremamente entusiasti di collaborare con Tanya per dare vita a questa audace e allettante storia d'amore. Durante la sua carriera, con Vida e Lovesong su STARZ, la sua dedizione alla rappresentazione sullo schermo dei latini incarna lo spirito di #TakeTheLead".

Lovesong sarà disponibile su STARZPLAY.