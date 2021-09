Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

Dopo che a luglio la serie TV Lovecraft Country ha subito la cancellazione, fermandosi alla prima stagione, la critica e i fan sono rimasti sorpresi per la decisione presa da HBO.

Prodotta dallo showrunner Misha Green, Lovecraft Country è una serie dark fantasy che è stata presentata in anteprima negli USA nell'agosto dello scorso anno. Basata sull'omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016, un libro che reinventa l'orrore ultraterreno di H.P. Lovecraft attraverso gli occhi del popolo nero negli anni '50 di Jim Crow.

Lo show ha ottenuto diciotto nomination agli Emmy Awards, e questo fatto ha reso ancor più amara la notizia del mancato rinnovo.

In una recente intervista, il responsabile dei contenuti della HBO Casey Bloys ha parlato del motivo per cui la seconda stagione non è stata presa in considerazione:

"Quando si prende la decisione di non andare avanti con uno show di solito è una confluenza di fattori. Ed è stato questo il caso. Dev'essere qualcosa che pensiamo abbia senso per noi. In questo caso, non siamo riusciti ad arrivarci. Non credo sia giusto indicare una cosa in particolare. Penso che il lavoro svolto da Misha e il riconoscimento che ha ottenuto non cambi nulla di tutto ciò".

Ecco la dichiarazione ufficiale di HBO:

"Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del cast e della troupe di talento, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio".

Un paio di mesi fa proprio l'autrice della serie TV aveva svelato alcuni dettagli sulle idee che aveva per la seconda stagione, che avrebbe coinvolto Stati Uniti, divisi in quattro sezioni, con un'area invasa dagli zombie, le Whitelands.

Purtroppo qualche giorno fa è scomparso improvvisamente Micheal K. Williams, una delle star di Lovercraft Country.

