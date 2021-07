Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Dopo le recenti cancellazioni di Netflix, anche HBO prende una decisione in tal senso: Lovecraft Country non avrà un secondo capitolo.

La serie TV - basata sul romanzo del 2016 di Matt Ruff e ambientata negli anni '50 - segue un veterano dell'esercito di nome Atticus (Jonathan Majors) mentre si mette alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams) nell'America dell'era di Jim Crow.

"Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country", ha affermato HBO tramite una dichiarazione. “Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio”.

La serie ha preso spunto, inoltre, dalle opere dello scrittore di fantascienza/horror H.P. Lovecraft - di cui Atticus è un fan - nonostante il noto razzismo dell'autore. Il cast includeva anche Courtney B. Vance (American Crime Story), Aunjanue Ellis (Quantico), Jurnee Smollett (Underground), Wunmi Mosaku (Luther), Tony Goldwyn (Scandal) e Jaime Chung (Once Upon a Time).

Fonte: TVLine