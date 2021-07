Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Mentre in Italia è stato da poco rilasciato il settimo episodio della seconda stagione sulla piattaforma streaming di Disney+, è giunta la notizia che il servizio di Hulu ha concesso il semaforo verde per la produzione di un terzo capitolo di Love, Victor.

Il teen drama, spin-off del film di Greg Berlanti (Arrow) del 2018, Tuo, Simon, segue le vicende del giovane Victor Salazar (Michael Cimino), studente da poco trasferito alla Creekwood High School, e del suo delicato viaggio alla scoperta di se stesso e della sua sessualità.

A tendergli una mano ci sarà lo stesso Simon (Nick Robinson), protagonista della pellicola cinematografica, pronto a dispensare consigli utili e ad aiutarlo e sostenerlo durante il cammino.

Il cast vede inoltre la presenza di Rachel Hilson (This is Us), Anthony Turpel, Bebe Wood (The New Normal), Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez e Ana Ortiz (Ugly Betty).

Creatori dello show sono Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coinvolti anche in veste di produttori esecutivi insieme a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.

Fonte: Deadline