Love, Death & Robots 4: Rinnovata la Serie TV targata Netflix

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Buone nuove giungono per tutti i fan dell’animazione targata Netflix: a pochi mesi dal debutto in catalogo del terzo ciclo di episodi, il servizio streaming ha infatti deciso di rinnovare per una quarta stagione l’acclamata serie Love, Death & Robots.

La conferma della lieta notizia è stata veicolata online tramite un post pubblicato sui social, che trovate in calce all’articolo.

Ideato da Tim Miller, che figura anche in veste di produttore esecutivo insieme a David Fincher (House of Cards), Jennifer Miller e Joshua Donen, lo show antologico è composto da brevi episodi autoconclusivi, che, toccando generi diversi, dalla commedia alla fantascienza, passando per l’horror, tratta racconti sull'amore, la morte e i robot.

Sin dalla pubblicazione del prima annata, il prodotto d’animazione per adulti ha convinto sia il pubblico, che la critica, riuscendo a portarsi a casa anche numerosi riconoscimenti e premi prestigiosi.

Fra le voci che compongono il prolifico cast corale si ricordano Mary Elizabeth Winstead (Fargo), Gary Cole (The Good Wife), Chris Parnell (doppiatore originale di Jerry Smith in Rick and Morty), John DiMaggio (Bender in Futurama), Christine Adams (Black Lightning) e Nolan North (Pretty Little Liars).

Fonte: Comic Book