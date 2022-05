Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

"Sono stati crudeli con i robots e i robots li hanno uccisi".

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, Netflix è pronto a puntare di nuovo sull’animazione, accogliendo l’antologica e rivoluzionaria serie animata Love, Death & Robots con il suo terzo capitolo.

A un anno di distanza dal secondo volume, l’apprezzato show mette in mostra tutto il bello e il brutto della realtà e della tecnologia in chiave animata attraverso vari generi di racconto, dall'horror al comico fino a passare per la fantascienza.

Trama e cast

Il terzo capitolo includerà il primo sequel di una storia della prima stagione con il ritorno di Three Robots, una commedia post-apocalittica con commenti ironici su com’era la vita per gli umani quando erano i padroni della terra. Conterrà anche episodi di creatori che in precedenza hanno lavorato alla serie TV, come Alberto Mielgo, David Fincher (Mindhunter) e Tim Miller.

Terrore, fantasia e bellezza si fonderanno nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all'horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva. Il nuovo capitolo conterrà un variegato di grottesco, surreale de ironico, con topi senzienti, mini zombie, mostri di vario genere e il gradito ritorno dei tre robottini che esplorano un pianeta ormai orfano degli umani.

Il cast corale che comprende Mary Elizabeth Winstead, Gary Cole, Chris Parnell, John DiMaggio, Christine Adams, Josh Brener, Nolan North, Samira Wiley e Topher Grace.

Produzione, curiosità e sviluppo

Prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller, la serie antologica di animazione per adulti, è stata accolta finora dalla critica in maniera positiva.

L’episodio che vede la regia dell’autore del film Seven, Fincher, sarà impregnato di atmosfere ispirate all’autore di fantascienza/horror H. P. Lovecraft. Lo spettatore si troverà all’interno di una barca attaccata da un gigantesco crostaceo, una creatura ispirata probabilmente a Cthulhu, la divinità mostruosa e letale creata dallo scrittore americano.

La produzione degli episodi ha coinvolto vari studi, tra cui Blur Studio. Blur non solo ha guidato il progetto, ma ha anche contribuito con tre cortometraggi di propria produzione. Vedendo questa come un'opportunità per mostrare la propria potenza creativa, Blur si è basata sullo stile cinematografico di gioco iper-realistico per cui è conosciuta, ampliato anche in uno stile 3D dipinto a mano, quasi emulando uno stile 2D. Dietro ogni esperimento c'era Vray, il motore di rendering vincitore del premio Oscar utilizzato da Blur dal 2009.

Alla fine degli anni duemila David Fincher e Tim Miller erano al lavoro su un remake del film d'animazione Heavy Metal (1981). Il progetto, annunciato nel 2008, avrebbe dovuto essere prodotto da Paramount Pictures, ma i due non riuscirono a trovare i fondi necessari per la produzione del film. Dopo l'uscita del film Deadpool, diretto da Miller, Fincher propose di sfruttare la sua popolarità per tentare nuovamente di realizzare il film, salvo poi decidere di trasformare il progetto in una serie animata per Netflix.

Data di uscita e trailer

I nove episodi della nuova stagione di Love, Death & Robots usciranno su Netflix il 20 maggio.

Di seguito il trailer ufficiale pubblicato da Netflix.