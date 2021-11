Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Questo dicembre, "in un'epica stagione finale, l'istinto di sopravvivenza dei Robinson è più forte che mai mentre corrono a proteggere Alpha Centauri da un'invasione robot". La posta in gioco (sia galattica che personale) della famiglia protagonista di Lost in Space sembra più grande e importante che mai.

"Fin dall'inizio abbiamo sempre visto questa particolare storia della famiglia Robinsons come una trilogia", ha affermato Zack Estrin, lo showrunner. “Un'epica avventura in famiglia divisa in tre parti con un chiaro inizio, svolgimento e fine. Vale anche la pena notare che questi personaggi cercano di sopravvivere a ogni episodio, se c'è qualcuno merita di prendere fiato prima della prossima missione sono Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith...e il robot. E, naturalmente, la gallina Debbie. Quindi, mentre Lost In Space si avvicina sempre più a una conclusione entusiasmante, sono entusiasta di continuare a esplorare nuove storie per Netflix, ci sono un sacco di incredibili possibilità che ci attendono".

Per chi non lo sapesse, la serie è un reboot dell'omonima serie classica di fantascienza degli anni '60. Ambientato 30 anni nel futuro, la colonizzazione nello spazio è ormai una realtà e i Robinson sono una famiglia, tra quelle selezionate, per farsi una nuova vita in un mondo migliore. Ma quando i nuovi coloni si trovano improvvisamente fuori rotta durante il viaggio verso la loro nuova casa, devono stringere nuove alleanze e lavorare insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, anni luce dalla loro destinazione originale.

Lo spettacolo vede protagonisti Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Estrin ha prodotto lo spettacolo insieme a Kevin Burns, Jon Jashni, Matt Sazama e Burk Sharpless.

"Siamo così entusiasti di condividere altre avventure della famiglia Robinson e vedere il loro viaggio verso quello che sicuramente sarà un finale epico", ha dichiarato Ted Biaselli, direttore della serie originale Netflix. "Siamo particolarmente grati a Zack Estrin, Matt Sazama, Burk Sharpless, Kevin Burns e Jon Jashni per aver diretto questo progetto di Lost in Space, che ha portato gli spettatori in una serie ricca d'azione e visivamente spettacolare godibile da grandi e piccoli, e non vediamo l'ora che il pubblico veda dove porterà la terza stagione!”.

La terza stagione di Lost in Space sarà rilasciata su Netflix il 1° dicembre.

Fonte: Comic Book