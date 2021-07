Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quinto e penultimo episodio di Loki, rilasciato lo scorso mercoledì su Disney+ e intitolato Viaggio nel Mistero, è stato un vero e proprio giro sulle montagne russe per il Dio dell'Inganno - ora bloccato nel Vuoto e costretto a lavorare con più varianti di se stesso sopravvissute in altre realtà.

In tutto ciò, il personaggio di Tom Hiddleston è destinato ad affrontare sfide totalmente nuove insieme a Mobius (Owen Wilson) e a Sylvie (Sophia Di Martino), e nessuno di noi non vede l'ora di scoprire come si concluderà la serie TV dei Marvel Studios.

Nello scorso episodio, la Marvel ha inoltre trovato un modo per mettere in scena un particolare easter egg: non solo abbiamo visto il Thanoscoptero, ma anche un Throg vivo e vegeto.

La Rana del Tuono che cerca disperatamente di raggiungere un'altra versione del suo martello Mjolnir è stato sicuramente uno dei momenti salienti dell'episodio.

Tuttavia, lo status di questo cameo raggiunge un altro livello grazie alla rivelazione di chi ha dato la voce al ruolo: la regista di Loki Kate Herron ha infatti rivelato che la star dell'MCU Chris Hemsworth ha avuto un ruolo non accreditato come doppiatore di Throg nell'episodio 5.

Mentre discuteva dei vari easter egg dell'episodio, Herron ha affermato:

"Far comparire Throg, ovviamente, è stato grandioso. E abbiamo registrato Chris Hemsworth per quel ruolo, tra l'altro. L'abbiamo registrato appositamente per quello, è una nuova registrazione, non riciclata, l'ha registrata lui stesso!".

Hemsworth non ha avuto una battuta vera e propria come Throg, ha solo emesso un grido mentre la rana stava tentando di sfuggire al suo barattolo. E questo è forse uno dei cameo più divertenti che l'MCU abbia mai realizzato, considerando quanto è probabile che nessuno se lo sarebbe aspettato.

Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor in What If...? a partire dall'11 agosto e in Thor: Love and Thunder, che sarà rilasciato nelle sale il 6 maggio 2022.

Fonte: The Direct