Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La star protagonista della più recente serie TV Marvel Loki Tom Hiddleston ha rivelato una scena che non vede l'ora che i fan scoprano.

Il pubblico ha intravisto un Loki davvero disperato a metà del primo episodio: di fronte al Mobius M. Mobius di Owen Wilson, il Dio dell'Inganno ha dovuto affrontare alcuni dei suoi fallimenti. Questo potrebbe non essere il Loki di Thor: Ragnarok, ma ha scoperto come avrebbe dovuto svolgersi la fine della sua vita. Questo potrebbe innescare alcune scelte positive per l'affascinante personaggio di Hiddleston? Può darsi, ma sarà interessante vedere cosa succederà quando Loki non riesce a uscire da una determinata situazione:

"Sono molto entusiasta che i fan vedano cosa succede a Loki quando non ha più un posto dove scappare", ha esordito Hiddleston. “Quando non può più illudersi. Mi fermo subito. Prima di dire troppo".

L'attore protagonista, ha inoltre rilasciato una dichiarazione:

"È stato davvero interessante seguire lo sviluppo del personaggio di Dark World, Ragnarok, Infinity War, ed è quasi come viaggiare nel tempo per me, tornare ai pensieri di Loki in quel momento. Il suo ego è piuttosto ferito. Gli Avengers si sono appena riuniti per impedirgli di prendere il controllo di New York City. Ed è stato schiacciato da Hulk. E sì, quindi è piuttosto ferito, ma ha ancora tutto quel diritto e risentimento, suppongo".

