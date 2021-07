Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di Loki è disponibile su Disney+ da poco più di 24 ore, e ha continuato a portare sul piccolo schermo un'esplosione di nuovi canoni nel Marvel Cinematic Universe. La serie live-action ha mostrato come lo status quo di Loki (Tom Hiddleston) e della Time Variance Authority sia cambiato drasticamente, culminando in un momento che molti considerano un tradimento. Anche se non si sa ancora quale direzione prenderà la serie, due delle sue star hanno commentato quel momento importante visto negli ultimi istanti della recente puntata.

L'episodio ha presentato uno stallo in un negozio nell'Alabama del 2050, dove Loki, Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e la TVA hanno cercato di rintracciare una versione alternativa di Loki. Alla fine, la versione di Hiddleston del Dio dell'Inganno si è trovata faccia a faccia con la versione femminile di Loki, interpretata da Sophia Di Martino. Lady Loki ha quindi utilizzato le sue cariche di ripristino posizionate strategicamente e che aveva rubato alla TVA nel corso di una serie di attacchi, per creare nuovi rami nella sequenza temporale. Quindi, ha attraversato una delle porte verso un luogo sconosciuto - e Loki l'ha seguita, abbandonando la TVA.

"Mobius si sente tradito", ha dichiarato Wilson. "Avendo studiato la vita di Loki e sapendo tutto, ti senti anche un po' sciocco, perché non puoi mai essere davvero sorpreso che il Dio dell'Inganno stia tramando qualcosa".

Hiddleston, invece, sostiene che "c'è sicuramente stata dell'indecisione" per Loki nel prendere la decisione:

"Mobius è qualcuno che, forse per la prima volta nella vita di Loki, pensa di potersi fidare, e forse si fida di lui, e non vuole tradire quella fiducia. Ma allo stesso tempo, deve scoprire cosa sta succedendo. Non può fare a meno di seguirla, perché è così strana che suscita in lui tanta curiosità".

Fonte: Comic Book