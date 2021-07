Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 giugno 2021

Come WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, anche Loki è stata un'altra produzione dei Marvel Studios colpita dalla pandemia. La serie aveva infatti iniziato le riprese prima dei vari blocchi che hanno travolto le produzioni di tutto il mondo, e in poco tempo anche Loki è stato costretto a fermare le riprese.

In un'intervista, la star del recente show Disney+ Sophia Di Martino ha ricordato di aver lavorato alle riprese solo per tre o quattro settimane prima dell'interruzione dei lavori:

"Se non sbaglio sono state tre o quattro settimane di riprese. Non è stato molto. Era abbastanza per iniziare a entrare nel flusso delle cose, mi stavo divertendo, e poi abbiamo dovuto fermarci".

L'attrice ha poi aggiunto che il fermo è stato un buon momento per riflettere sul materiale, e ha poi raccontato come Kate Herron e Michael Waldron sono stati in grado di modificare la trama in base alle riprese già presenti:

"È stato un momento perfetto per ragionare su quello che avevamo girato. So che Kate e gli sceneggiatori hanno lavorato molto di più sulla trama quando hanno visto quello che avevamo fatto. Da un punto di vista personale, è stato fantastico avere un po' più di tempo per pensarci. All'inizio delle riprese, tutto è avvenuto molto rapidamente. Ho continuato ad allenarmi con la mia controfigura, Sara. Ci incontravamo una o due volte alla settimana su zoom, e anche questo è stato davvero utile, anche solo per entrare fisicamente nel personaggio. Quindi ho avuto molto più tempo per mettermi in forma dopo aver avuto un bambino".

Fonte: Comic Book