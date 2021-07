Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ormai si sa fin troppo bene che ai Marvel Studios piace che tutto sia tenuto segreto. L'industria del web è stata costruita come risultato diretto del desiderio del capo Kevin Feige e della sua troupe di non lasciare che un solo spoiler trapeli dal mondo Marvel.

Per questo motivo non sorprende la dichiarazione di Sophia Di Martino che afferma di non essere stata avvertita di una possibile seconda stagione della serie TV Loki. L'attrice britannica, rilasciando una intervista a Vanity Fair, ha rivelato di come ha saputo della seconda stagione e che tipo di varianti di Sylvie vorrebbe interpretare in futuro:

"Sono intrigata dall'idea di poter interpretare altre versioni di Loki. Ogni variante ha dei tratti che rivelano per cui il personaggio di Loki è famoso. Vi rivelo che ho saputo dell'esistenza della seconda stagione insieme ai fan".

Sophia di Martino ha inoltre spiegato che Sylvie non ha ottenuto la soddisfazione che sperava per aver ucciso Colui che Rimane e ciò potrebbe trasformarsi in un rimpianto, aprendo una nuova possibilità per il personaggio:

"L'ha fatto e sta aspettando il sollievo e che accada qualcosa che la faccia sentire un po' meglio riguardo agli eventi, ma semplicemente non arriva, e lei ora mette in discussione tutto. Penso che il rammarico arrivi sicuramente ad un certo punto. Sono sicura che succederà, perché l'intera conversazione che è avvenuta con Loki è quasi come un malinteso. È solo una brutta comunicazione in un certo senso, e poi le resta la realtà di ciò che ha fatto. Ci sono forti sensazioni".

L'intera prima stagione di Loki è disponibile su Disney+.

