Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

La star Simu Liu sarà presto protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, film inedito della Marvel che sarà rilasciato a settembre. Liu ha chiarito più e più volte di essere un grande fan del Marvel Cinematic Universe, e ha recentemente pubblicato un divertente omaggio a Mobius M. Mobius di Loki, il personaggio interpretato da Owen Wilson. Nel secondo episodio dello show, Mobius ha rivelato il suo sogno di guidare una moto d'acqua, e il post di Liu su alcune moto d'acqua avrebbe sicuramente reso Mobius geloso.

"Sto vivendo la vita che sogna Mobius", ha scritto come didascalia della sua prima foto. "Per Mobius", ha aggiunto in una seconda serie di foto.

Just out here living Mobius’s dream life pic.twitter.com/svkVNAehBt — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) July 2, 2021

Fonte: Comic Book