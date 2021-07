Loki e Rick and Morty ricevono gli Elogi da parte di Elon Musk!

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Rick and Morty e Loki si sono guadagnati alcuni elogi da Elon Musk, il quale ha notato alcune similarità tra i due. La nuova serie televisiva dei Marvel Studios ha esplorato i salti nel tempo e le ramificazioni temporali, con una organizzazione che dà la caccia alle varianti che creano queste ramificazioni. I fan hanno notato alcune somiglianze tra Loki e un'altra serie che tratta di salti temporali e dimensionali, con un personaggio principale che scappa anche dalle svariate autorità che lo inseguono sempre, appunto Rick and Morty. Queste somiglianze non sono esattamente nette, ma non sono nemmeno completamente fuori luogo.

Non solo in Loki lavora un ex produttore di Rick and Morty, Michael Waldron, come sceneggiatore principale, ma alcuni degli episodi della serie sono stati scritti anche da ex sceneggiatori della serie animata. Ora Elon Musk ha gettato la sua idea sulla connessione tra i due poiché ha collegato le due serie insieme ad alcuni elogi:

"Loki è abbastanza bello. Fondamentalmente un live-action di Rick and Morty con una lunga storia d'amore".

Elon Musk e Rick and Morty hanno poi una relazione di lunga data poiché l'imprenditore non solo ha rivelato di essere un fan della serie da un po' di tempo, ma ha anche avuto un ruolo da guest star in un episodio dello show in passato. Apparendo nell'episodio della quarta stagione, One Crew Over the Crewcoo's Morty, come una variante di se stesso dalla Dimensione Tusk.

I protagonisti di entrambi gli show si somigliano soprattutto a causa delle emozioni che sono nascoste sotto una corazza fatta di cinismo e sarcasmo, ma che iniziano a mostrarsi costantemente nel corso della serie.

Fonte: Comic Book