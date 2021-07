Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Questa settimana sarà rilasciata la seconda puntata di Loki, che porterà gli spettatori in un viaggio nel tempo con l'asgardiano (Tom Hiddleston) e il resto della squadra della Time Variance Authority. Per alzare l'hype, la House of Mouse ha rilasciato un paio di immagini:

Le istantanee mostrano Loki in due situazioni diverse. Nella prima, il Dio dell'Inganno è visto esaminare attentamente alcuni file, con la sua giacca della TVA. Nella seconda, Loki è insieme al personaggio di Wunmi Mosaku.

Il primo episodio si è concluso con Mobius M. Mobius (Owen Wilson) che rivela a Loki che il misterioso assassino a cui la TVA sta dando la caccia è un'altra variante dell'asgardiano. Secondo la regista della serie TV Kate Herron, è proprio questa area grigia che l'ha convinta a lavorare allo show:

"In termini di tematiche, amo le zone grigie. Lo show parla davvero di ciò che rende qualcuno veramente buono o ciò che rende qualcuno veramente cattivo. Siamo una di queste cose? Loki è in quella zona grigia. È emozionante poter raccontare una storia del genere. Come regista e scrittore, non capisci necessariamente perché stai realizzando queste storie. Qualcosa in cui continuo a essere attratto è l'identità. Con Herron (Sex Education) abbiamo parlato molto dell'identità e del sentirsi un estraneo, ma in realtà di trovare la tua gente. Mi sento allo stesso modo con Loki. È uno spettacolo sull'identità e l'accettazione di sé, e anche questo è ciò che mi ha attratta".

Il primo episodio di Loki è ora in streaming su Disney+, dai un'occhiata alla nostra recensione!

Fonte: Comic Book