Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A marzo del 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà negli USA e porterà i fan in un viaggio strabiliante attraverso il Marvel Cinematic Universe. Oltre all'aspetto multiversale e all'inclusione di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), vista nella serie TV WandaVision, il film esplorerà in profondità il personaggio di Strange (Benedict Cumberbatch) e i suoi traumi passati.

Dopo l'uscita dei tre episodi della serie TV Loki, si sono moltiplicate le teorie che circondano storie e personaggi mostrati sullo schermo, inclusa la misteriosa TVA (Time Variance Authority). Nel MCU esisterebbero numerose TVA, ognuna a guardia della propria Sacra Linea Temporale. Il loro lavoro non sarebbe quello di proteggere una linea temporale, ma di tenerle tutte separate. Inoltre, probabilmente, solo chi è a capo della TVA per ogni linea temporale sa dell'esistenza degli altri, e sono regolarmente in contatto tra di loro, ma in segreto.

Questa Teoria del Multiverso potrebbe spiegare come la trama di Loki potrebbe aver creato i mondi che vedremo nell'animazione della serie TV What If...? e come tutto può collegarsi a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ogni TVA del Multiverso deve proteggere la propria Sacra Linea Temporale per assicurarsi che continuino tutte per il proprio corso prestabilito parallelamente alle altre, ma anche che non si incontrino mai, per evitare un conflitto multiversale e ciò che la Variante di Loki ha fatto nell'ultimo episodio minaccia questo equilibrio, e il risultato potrebbe essere una collisione di linee termporali, e quindi un'altra guerra del Multiverso, o magari gli eventi che si vedranno nel secondo capitolo del film su Doctor Strange.

