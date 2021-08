Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Poco dopo l’annuncio del rinnovo per la seconda stagione di Loki, è stato rivelato che lo show perderà una sua componente chiave. La regista Kate Herron ha confermato in un’intervista che non sarebbe tornata per la nuova stagione, e in un’intervista più recente Kevin Feige ha detto che è in corso la ricerca per il nuovo regista.

Riguardo la seconda stagione, Feige ha detto:

“È in corso. La stiamo sviluppando in questo momento. La speranza è che la maggior parte del team ritorni. Kate farà cose più grandi e migliori, quindi la ricerca per il nuovo regista inizierà a breve”.

Kate Herron aveva precedentemente rivelato che non avrebbe collaborato con la Marvel né per la seconda stagione di Loki, né per un lungometraggio. La regista ha detto:

“Non ritornerò. Avevo programmato di lavorare solo alla prima stagione e, onestamente, la stagione due non era – è qualcosa che è uscito fuori e sono entusiasta. Sono contenta di guardare la prossima stagione da fan, ma sono orgogliosa del mio lavoro, ho dato tutto quello che avevo. Sto lavorando a qualcosa che deve essere ancora annunciato”.

Considerando le altre serie TV alle quali la Marvel sta lavorando, insieme alla possibilità che la ricerca di un nuovo regista per i prossimi episodi possa impiegare più tempo del previsto, è probabile che la seconda stagione di Loki possa arrivare verso la fine del 2022, o addirittura nel 2023.

Per il momento, i Marvel Studios hanno in programma di chiudere il 2021 con la serie TV Hawkeye, e nel 2022 usciranno Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Pare che sia in lavorazione anche un altro show, Secret Invasion; se si aggiungono anche le serie TV della Lucasfilm in uscita (Obi-Wan Kenobi, Willow, la terza stagione di The Mandalorian e Andor), è evidente che Disney+ abbia una corposa lista di contenuti in uscita nel 2022, e potrebbe non esserci spazio per la seconda stagione di Loki.

C’è anche la possibilità che i nuovi episodi di Loki arrivino più tardi a causa del loro posto nella timeline dell’MCU. Gli eventi della prima stagione hanno già impostato ciò che avverrà in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e forse uno degli altri film in programma dovrà essere rilasciato prima della seconda stagione di Loki.

Fonte: Comic Book