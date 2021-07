Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre i Marvel Studios si preparano alla seconda stagione di Loki, potrebbe non esserci un lieto fine per i due protagonisti – l’omonimo ingannatore interpretato da Tom Hiddleston e Sylvie (Sophia Di Martino). Secondo Kate Herron, regista di tutti gli episodi della prima stagione, il loro bacio nei momenti finali della stagione potrebbe essere un addio. La regista ha dichiarato:

“Sento che quel bacio sia stato un addio da parte di Sylvie. Ed è doloroso. Sta afferrando il TemPad, ma credo che il suo bacio fosse sincero. Penso che significasse ‘Addio, ho una missione da compiere’. E penso a come si sentisse da un punto di vista emotivo. Quasi come si sentiva Loki in Thor. Sylvie è spinta da dolore, vendetta e rabbia, e Loki ha superato quel momento, ormai. Sta percorrendo un sentiero diverso, e grazie alla sua terapia con Mobius ha avuto modo di riflettere su sé stesso e di stare meglio”.

Herron ha aggiunto:

“È questo percorso che separerà ulteriormente Loki e Sylvie. Adesso, Loki si ritrova in una realtà completamente nuova, e Sylvie è bloccata alla fine del tempo, mentre il multiverso si spalanca. È stato molto importante per me il momento in cui Loki è nel time theater. Quando vi arriva, mi sono sentita come dopo una separazione, o qualcosa di simile, quando il tuo cuore è in frantumi. Ma per me è stato importante che Loki affrontasse questo viaggio, ed ora è molto più forte di prima”.

La regista ha poi concluso dicendo:

“Ecco perché volevo girare quella scena in quel modo, noi stiamo con lui, ma vediamo che mantiene la calma, e che Loki sopravvive sempre, e che pensa ‘Ok, è stato terribile, ma sono forte, e lo supererò’. Credo che sia stato molto importante per lo show. Ma come Loki e Sylvie si incontreranno di nuovo e cosa verrà fuori dal loro incontro, saranno gli sceneggiatori a stabilirlo. Ma si, sento che Sylvie abbia un viaggio impegnativo da portare avanti, simile a quello del nostro Loki, almeno per il momento”.

Fonte: Comic Book