Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quinto episodio di Loki ha portato il Dio dell'Inganno alla fine dei tempi, dove ha trovato un'intero squadrone di Varianti che popolavano una landa desolata e distopica. In effetti, i Marvel Studios e lo scrittore dell'episodio 5 di Loki (Michael Waldron di Rick and Morty) si sono divertiti a creare tutti i tipi di assurde Varianti che sono esistite nel Multiverso Marvel - dal Presidente Loki ad Alligator Loki. In effetti, la gamma di Varianti è diventata un tale successo che il concetto è diventato virale sui social, colmo di partecipazioni dei fan.

L'hashtag #OtherLokiVariants è già arrivato in tendenza su Twitter, e i fan della Marvel stanno creando post a dir poco esilaranti.

Il sesto e ultimo episodio di Loki sarà rilasciato domani su Disney+.

