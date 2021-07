Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 giugno 2021

Quando questo mercoledì il terzo episodio di Loki arriverà su Disney+, la serie con Tom Hiddleston sarà già a metà. Con solo tre episodi rimasti, Gugu Mbatha-Raw afferma che le cose stanno per prendere un ritmo vertiginoso per il suo personaggio, Ravonna Renslayer della Time Variance Authority. In effetti l'attrice ha rivelato che la posta in gioco diventerà ancora più alta per Renslayer, man mano che lo spettacolo va avanti:

“È in una posizione di potere. Non prende molto spesso il suo bastone del tempo dal caminetto, a meno che non sia assolutamente necessario. La posta in gioco è molto alta per lei".

L'attrice ha quindi confermato che il suo personaggio risponde direttamente ai leggendari Custodi del Tempo, i tre esseri misteriosi che sovrintendono la Sacra Linea del Tempo:

“Ha un'enorme quantità di responsabilità sulle sue spalle. Le cose si fanno davvero più intense per Renslayer man mano che lo spettacolo va avanti. Tutto diventa sempre più complesso per lei man mano che la stagione prosegue”.

Mbatha-Raw ha inoltre confermato che prossimamente vedremo l'origine del suo personaggio:

"Kate Herron, la nostra regista, mi ha proposto di mostrare Renslayer nella TVA e in Loki. Questa è in qualche modo una sua storia di origine, da ciò che sappiamo dai fumetti".

Fonte: Comic Book