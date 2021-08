Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo la chiusura dello scorso ottobre di Quibi, la piattaforma di streaming Roku ne aveva acquisito gli show originali, avviando così un rebranding che l’ha portata a essere Roku Originals.

Pare che serie TV Quibi abbiano riscosso un notevole successo sulla nuova piattaforma, divenendo ben presto i contenuti più scaricati.

Dato il successo ritrovato, molti dei fan degli show lanciati dalla ex piattaforma statunitense, stanno sperando in dei rinnovi.

A proposito di rinnovi, sembrerebbe che Roku stia valutando un revival di Lo Straordinario Mondo di Zoey, programma cancellato dalla NBC.

La serie TV in questione, almeno teoricamente sarebbe dovuta passare dalla NBC a Peacock, ma le trattative sono fallite e, proprio per questo motivo, Lionsgate, produttrice dello spettacolo, è alla ricerca di altre case per produrre un revival.

Il punto su cui sta spingendo Lionsgate per ottenere un nuovo ciclo di episodi è:

"In un mondo in cui trovare un pubblico fedele e appassionato non è mai facile, crediamo che ci debba essere una casa per questo grande spettacolo pluripremiato. con un seguito appassionato e devoto".

Di seguito una dichiarazione di Austin Winsberg, creatore della serie TV, rilasciata su Twitter a seguito della cancellazione:

"Okay. Ci siamo. La notizia è uscita. NBC/Peacock hanno deciso di non andare avanti con un'altra stagione. Possiamo discuterne più tardi. Ma in questo momento mi rifiuto di credere che lo spettacolo sia morto."

Che Roku possa davvero essere l`ancora di salvezza per Lo Straordinario Mondo di Zoey?

Nel mentre, Roku ha già rinnovato Die Hart di Kevin Hart e ordinato nuovi episodi di Reno 911!.

