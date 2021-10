Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

Youtube ha rilasciato il trailer della terza ed ultima stagione della serie TV comica Liza On Demand.

Prodotta e creata da Harry Elfont e Deborah Kaplan (Josie and the Pussycats), interpretata da Liza Koshy, la serie TV è incentrata su una giovane donna che lotta per sbarcare il lunario, lavorando per una App che offre lavori saltuari. La commedia si focalizza anche sulla cerchia dei suoi amici, ma anche sulle interazioni con un'ampia varietà di personaggi strani che vogliono assumerla per fare di tutto, dalla pulizia del garage, alla fila per acquistare uno spuntino alla moda.

La produzione dell’ultima stagione dello show, originariamente rinnovata nel gennaio 2020, era stata ritardata a causa della pandemia.

Nella terza stagione, Liza torna con i suoi coinquilini e i suoi migliori amici Harlow (Kimiko Glenn) e Oliver (Travis Coles). Il trio si trasferisce in un nuovo appartamento e cerca di capire cosa succederà nelle loro carriere e relazioni.

La terza e ultima stagione di Liza on Demand sarà trasmessa su YouTube a partire dal 13 ottobre.

Di seguito il trailer ufficiale rilasciato.

Fonte: Deadline