Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Lincoln’s Dilemma, una nuova serie di documentari in quattro parti che raccontano Abraham Lincoln e lo stato del Paese durante la sua presidenza.

La clip di due minuti mostra l’artwork del documentario, così come alcuni dei giornalisti, educatori e studiosi che sono stati intervistati per la sua realizzazione.

Basato sul libro intitolato Abe: Abraham Lincoln in His Times dell’acclamato storico David S. Reynolds, lo show è narrato da Jeffrey Wright e presenta le voci di Bill Camp come Abraham Lincoln e Leslie Odom Jr. come Frederick Douglass.

Oltre ad esaminare Lincoln sotto una nuova luce, lo show metterà in evidenza le storie di persone ridotte in schiavitù, dando forma a una visione più completa di un’America divisa su questioni tra cui economia, razza e umanità, e sottolineando la battaglia di Lincoln per salvare il paese.

I quattro episodi di Lincoln’s Dilemma saranno disponibili da venerdì 18 febbraio su Apple TV+.

Fonte: Deadline