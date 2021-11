Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Disney+ e National Geographic hanno condiviso il primo trailer ufficiale di Limitless with Chris Hemsworth, una nuova serie TV in streaming della National Geographic con protagonista Chris Hemsworth; questa docuserie mostra come il corpo umano possa spingersi al di là dei propri limiti, cercando in questo modo di rallentare l'invecchiamento e di portare l'essere umano a condurre uno stile di vita più emozionante e a contatto con la natura. Di recente, proprio la National Geographic è una delle varie società che è stata aggiunta al portafoglio Disney a seguito della fusione con 20th Century Fox e questo è il loro primo progetto comune in ambito di serie televisive.

"Sono entusiasta di collaborare ancora una volta con Darren e Jane, insieme ai loro team creativi di Protozoa e Nutopia, per rivelare la scienza dietro lo sblocco dei superpoteri segreti del corpo al fine di massimizzare il nostro pieno potenziale e di vivere meglio, più a lungo. Siamo così fortunati ad avere Chris Hemsworth al centro di questa serie e ad attingere alla sua vera curiosità e ai suoi veri poteri da supereroe per spingere i suoi limiti personali", ha detto Courteney Monroe, presidentessa della National Geographic Global Television Networks.

Limitless trasporta gli spettatori agli angoli più remoti della Terra, mostrando come affrontare delle situazioni pericolose quasi sempre in condizioni poco incoraggianti. Il protagonista di tali avventure, Chris Hemswoth interagirà con uno scienziato che postulerà diverse teorie su come le persone siano in grado di attivare il loro massimo potenziale, sovraumano o meno.

"Fondamentalmente sono stato convinto a offrirmi volontario come cavia umana e a sopportare una serie di sfide mentali e fisiche in tutto il mondo, tutto per il bene della scienza. Speriamo di fare un po' di luce su idee emergenti della scienza con l'obiettivo di estendere una durata di vita sana. La produzione dello show inizia presto, quindi auguratemi buona fortuna", ha rivelato Hemsworth in seguito all'annuncio della serie TV.

A fare da produttore esecutivo nella creazione di Limitless with Chris Hemsworth è Darren Aronofsky, regista di pellicole di successo come Il cigno nero e Requiem For a Dream.

Di seguito la sinossi ufficiale e il trailer della serie TV: "E se poteste combattere l'invecchiamento e scoprire tutto il potenziale del corpo umano? La star del cinema globale Chris Hemsworth esplora questa idea rivoluzionaria nella nuova serie originale del National Geographic, Limitless with Chris Hemsworth, creata da Darren Aronofsky e proveniente dalla sua compagnia di produzione Protozoa Picturs e Nutopia di Jane Root. Divertente, coinvolgente e che cambia la vita, Limitless riscrive il regolamento sul vivere meglio più a lungo. Vieni a Disney+ nel 2022".

Fonte: Comic Book