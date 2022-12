Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Per gli amanti del genere thriller il servizio streaming di Apple TV+ ha in serbo per il nuovo anno un prodotto capace di solleticare la loro attenzione.

Il 24 febbraio infatti debutterà nel catalogo la premiere di Liaison, una miniserie in sei episodi creata e scritta da Virginie Brac, che accompagnerà gli abbonati con un appuntamento settimanale fino alla fine di marzo.

La trama esplorerà il modo in cui gli errori del passato finiscono per ripercuotersi sul futuro, miscelando elementi d’azione a un intreccio multi-stratificato, dove spionaggio e intrighi politici metteranno alla prova una solida e appassionante storia di amore.

Vincent Cassel (Westworld) e Eva Green (Penny Dreadful) guideranno il cast composto inoltre da Peter Mullan, Gerard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irene Jacob, Laetitia Eido, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray e Thierry Fremont.

In attesa di poter assistere al debutto, vi lasciamo con un’immagine trapelata online.

Fonte: Variety