Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nonostante la cancellazione di Chilling Adventures of Sabrina - la cui ultima stagione è stata rilasciata su Netflix lo scorso dicembre - sembra che il mondo spettrale di Sabrina Spellman sia tutt'altro che finito: Archie Comics ha infatti recentemente annunciato sia il ritorno del fumetto originale, sia nuova serie di fumetti direttamente legata allo show televisivo.

I fan speravano che la nuova serie potesse fornire un'indicazione di cosa avrebbe raccontato il capitolo successivo della serie TV e, secondo il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa, avrebbe comportato un importante crossover con Riverdale:

"Quando ho saputo che non avremmo fatto altre parti o stagioni, avevamo già sospettato che la quarta sarebbe stata l'ultima parte, quindi volevamo davvero chiudere col botto. Abbiamo chiesto a Sabrina di sacrificarsi per salvare la sua famiglia, i suoi amici, la sua città. D'altra parte, non lo sapevamo con certezza, quindi abbiamo concluso con un cliffhanger. Ho finito di modificare il finale all'inizio della pandemia e ho lanciato una possibile parte cinque a Netflix che avrebbe portato Archie, Betty, Veronica, Jughead e tutti i personaggi di Riverdale nei panni di streghe e stregoni. Ci sarebbe stata una guerra tra le streghe di Greendale e quelle di Riverdale. Ero entusiasta di quell'idea, ma a causa della pandemia non mi sembrava possibile".

Aguirre-Sacasa aveva già parlato di questo tanto atteso crossover di Riverdale, condividendo anche un'opera creata dal fumettista di Chilling Adventures of Sabrina Robert Hack, che diceva: "Le streghe di Riverdale stanno arrivando".

"Nel caso in cui dovessimo farlo, dovrebbe essere più significativo di un mero espediente. Dovrebbe svelare davvero il personaggio e portare avanti la storia. Penso assolutamente che ci sia un universo in cui ciò accade, ma vorrei che fosse davvero profondo e speciale. Ci sono tonnellate di easter egg, allusioni ad altri personaggi degli Archie Comics in Sabrina e penso che sia un elemento davvero divertente. Ma dovrebbe essere più di un semplice espediente".

Quindi, anche se potremmo non vedere il crossover in live-action, sembra che ci sia speranza che la storia possa alla fine svolgersi nelle serie di fumetti:

"La scena che abbiamo girato e che abbiamo dovuto eliminare dalla serie Netflix con Zelda è esattamente la scena che si trova nel primo numero di The Occult World of Sabrina", ha condiviso Aguirre-Sacasa nell'intervista. "Quella serie riprende esattamente da dove è finita la serie Netflix, con Sabrina e Nick nel Dolce Aldilà e la sua famiglia e gli amici a Greendale che cercano di vivere in un mondo senza Sabrina. Infatti, questo è il nome del primo arco narrativo: 'Mondo Senza Sabrina'. Vedremo come si sono comportati i suoi cari da quando Sabrina si è sacrificata. La prima cosa che Zelda fa è reclutare una squadra di loro familiari e amici per andare negli Inferi per riportare in vita Sabrina".

Fonte: Comic Book