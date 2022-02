Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La star di The L Word Jennifer Beals sarà una delle protagoniste nei prossimi episodi della serie TV poliziesca statunitense Law & Order: Organized Crime.

L'attrice americana, veterana del piccolo schermo e che ha lavorato anche nel recente revival The L Word: Generation Q e nella serie TV targata Star Wars The Book of Boba Fett, apparirà nell'ultima parte della seconda stagione del legal drama.

Beals interpreterà la moglie del boss della droga e capo della Marcy Corporation Preston Webb (Mykelti Williamson), il nuovo antagonista di Elliot Stabler (Christopher Meloni) e della task force contro la criminalità organizzata del Dipartimento di Polizia di New York da lui guidata.

Per l'attrice si tratta di un ritorno, dopo essere apparsa nel 2007 in un episodio della serie principale Law & Order, in un ruolo differente.

In Italia, il debutto di Law & Order: Organized Crime è previsto per il 3 marzo su Top Crime.

Fonte: Comic Book